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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244A-12) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244A-12)

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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244A-12) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244A-12) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
202
Длина излива
209
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244A-12) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244A-12) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688611
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
202
Длина излива
209
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Особенности
поворотный излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х6
Вес, кг.
2.1

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244A-12)

Смеситель для кухонной мойки Fmark FS8244A-12 сочетает современный дизайн и функциональность. Оснащен гибким силиконовым изливом длиной 209 мм, обеспечивающим удобство использования. Поворотный механизм позволяет легко направлять поток воды, а керамический картридж гарантирует плавную регулировку температуры и напора. Модель выполнена из нержавеющей стали с хромированным покрытием, устойчивым к коррозии и загрязнениям. Установка возможна на мойку или столешницу, комплектуется гибкой подводкой. Гарантия производителя — 5 лет



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244A-12)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
202
Длина излива
209
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Особенности
поворотный излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Fmark FS8244A-12 сочетает современный дизайн и функциональность. Оснащен гибким силиконовым изливом длиной 209 мм, обеспечивающим удобство использования. Поворотный механизм позволяет легко направлять поток воды, а керамический картридж гарантирует плавную регулировку температуры и напора. Модель выполнена из нержавеющей стали с хромированным покрытием, устойчивым к коррозии и загрязнениям. Установка возможна на мойку или столешницу, комплектуется гибкой подводкой. Гарантия производителя — 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
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Отзывы


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