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Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q)

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Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 1
Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 2
Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 3
Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 4
Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 5
Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 6
Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 7
Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 8
Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 9
Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 10
Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
графитовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 1
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 2
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 3
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 4
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 5
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 6
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 7
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 8
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 9
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 10
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688435
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
13
Длина, м
28
Габариты (ВxГxШ), мм
130x280x140
Габаритные размеры), см
13x28x14
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
14
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, душевая лейка, держатель душевой лейки, эксцентрики, инструкция, упаковка
Цвет
графитовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х14х13
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q)

Классический надёжный смеситель, рассчитанный на ежедневное использование. Идеальный вариант для тех, кто ценит сочетание качества, простоты эксплуатации и стильного дизайна.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Fmark (FS8206Q)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
13
Длина, м
28
Габариты (ВxГxШ), мм
130x280x140
Габаритные размеры), см
13x28x14
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
14
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, душевая лейка, держатель душевой лейки, эксцентрики, инструкция, упаковка
Развернуть
Цвет
графитовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Классический надёжный смеситель, рассчитанный на ежедневное использование. Идеальный вариант для тех, кто ценит сочетание качества, простоты эксплуатации и стильного дизайна.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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