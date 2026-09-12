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Смеситель для биде Savol S-FXQ011W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для биде Savol S-FXQ011W

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Смеситель для биде Savol S-FXQ011W - фото 1
Смеситель для биде Savol S-FXQ011W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для биде Savol S-FXQ011W - фото 1
  • Смеситель для биде Savol S-FXQ011W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688420
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
20.5
Длина, м
16
Габариты (ВxГxШ), мм
205x60x160
Габаритные размеры), см
20.5x6x16
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
скрытая часть в комплекте
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
лейка, аэратор.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х6
Вес, кг.
1

Описание товара Смеситель для биде Savol S-FXQ011W

Смеситель для биде Savol S-FXQ011W — современное решение для ванной комнаты с латунным корпусом и матовым покрытием. Однорычажный механизм с керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку воды, а компактный дизайн подходит для установки непосредственно на биде. В комплекте может поставляться гигиенический душ (уточняйте у продавца). Гарантия производителя — 5 лет



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Savol S-FXQ011W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
20.5
Длина, м
16
Габариты (ВxГxШ), мм
205x60x160
Габаритные размеры), см
20.5x6x16
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
скрытая часть в комплекте
Развернуть
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
лейка, аэратор.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Savol S-FXQ011W — современное решение для ванной комнаты с латунным корпусом и матовым покрытием. Однорычажный механизм с керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку воды, а компактный дизайн подходит для установки непосредственно на биде. В комплекте может поставляться гигиенический душ (уточняйте у продавца). Гарантия производителя — 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
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Отзывы


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