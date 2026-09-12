Смеситель для биде Savol S-FXQ011W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688420
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
20.5
Длина, м
16
Габариты (ВxГxШ), мм
205x60x160
Габаритные размеры), см
20.5x6x16
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
скрытая часть в комплекте
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
лейка, аэратор.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х6
Вес, кг.
1
Описание товара Смеситель для биде Savol S-FXQ011W
Смеситель для биде Savol S-FXQ011W — современное решение для ванной комнаты с латунным корпусом и матовым покрытием. Однорычажный механизм с керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку воды, а компактный дизайн подходит для установки непосредственно на биде. В комплекте может поставляться гигиенический душ (уточняйте у продавца). Гарантия производителя — 5 лет
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 440 руб. 5 310 руб.860 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-156-К50 СТАНДАРТ-А т...
-
В наличииЦена 3 480 руб. 4 320 руб.870 руб. в СплитСмеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29)
-
В наличииЦена 3 500 руб. 4 410 руб.875 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ003Q)
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитСкрытая часть смесителя для биде Hansgrohe 29235180
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитСмеситель для кухни H2O by Damixa Object HFON00000
-
В наличииЦена 4 140 руб. 5 270 руб.1035 руб. в СплитСмеситель для кухни Lemark Plus Grace LM1504C
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Shape 71560670 матовый ч...
-
В наличииЦена 4 350 руб. 11 520 руб.1088 руб. в СплитСмеситель для раковины D&K Berlin.Technische (DA1432125) черный ...
-
В наличииЦена 4 850 руб. 4 950 руб.1213 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ010)
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитСмеситель для душа Hansgrohe Vernis Blend 71667000 хром
-
В наличииЦена 5 220 руб. 5 310 руб.1305 руб. в СплитСмеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-300-4 STEEL тип См-ДшОНРШл
Бренд
Тип товара
Высота, см
20.5
Длина, м
16
Габариты (ВxГxШ), мм
205x60x160
Габаритные размеры), см
20.5x6x16
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
скрытая часть в комплекте
Развернуть
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
лейка, аэратор.
Страна производитель
Китай
Смеситель для биде Savol S-FXQ011W — современное решение для ванной комнаты с латунным корпусом и матовым покрытием. Однорычажный механизм с керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку воды, а компактный дизайн подходит для установки непосредственно на биде. В комплекте может поставляться гигиенический душ (уточняйте у продавца). Гарантия производителя — 5 лет
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для биде Savol S-FXQ011W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для биде Savol S-FXQ011W