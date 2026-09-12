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Смеситель для биде Savol S-FXQ011Q купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для биде Savol S-FXQ011Q

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Смеситель для биде Savol S-FXQ011Q - фото 1
Смеситель для биде Savol S-FXQ011Q - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для биде Savol S-FXQ011Q - фото 1
  • Смеситель для биде Savol S-FXQ011Q - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688419
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
20.5
Длина, м
23
Габариты (ВxГxШ), мм
205x160x60
Габаритные размеры), см
20.5x16x6
Страна производства
Китай
Ширина, см
6
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
скрытая часть в комплекте
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
лейка, аэратор, современный стиль.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х6
Вес, кг.
1

Описание товара Смеситель для биде Savol S-FXQ011Q

Смеситель для биде Savol S-FXQ011Q предназначен для современных сантехнических систем. Он изготовлен из латуни и имеет керамический картридж, что обеспечивает надежное управление потоком воды. Дизайн смесителя современный, а его однорычажное управление позволяет легко регулировать температуру и поток воды. В комплекте имеется лейка и аэратор, что делает его функциональным и удобным в использовании. Гарантия на товар составляет 5 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Savol S-FXQ011Q




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
20.5
Длина, м
23
Габариты (ВxГxШ), мм
205x160x60
Габаритные размеры), см
20.5x16x6
Страна производства
Китай
Ширина, см
6
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
скрытая часть в комплекте
Цвет
серый
Развернуть
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
лейка, аэратор, современный стиль.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Savol S-FXQ011Q предназначен для современных сантехнических систем. Он изготовлен из латуни и имеет керамический картридж, что обеспечивает надежное управление потоком воды. Дизайн смесителя современный, а его однорычажное управление позволяет легко регулировать температуру и поток воды. В комплекте имеется лейка и аэратор, что делает его функциональным и удобным в использовании. Гарантия на товар составляет 5 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


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