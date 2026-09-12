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Смеситель для биде Savol S-FXQ008W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для биде Savol S-FXQ008W

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Смеситель для биде Savol S-FXQ008W - фото 1
Смеситель для биде Savol S-FXQ008W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для биде Savol S-FXQ008W - фото 1
  • Смеситель для биде Savol S-FXQ008W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688415
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
10.5
Габаритные размеры), см
10.5x13.5x6.3
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
6.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой шланг, душевая лейка, подключение для душевого шланга с держателем, скрытая монтажная часть, смеситель
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
лейка, защита от перекрута.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х9
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для биде Savol S-FXQ008W

Смеситель для биде Savol S-FXQ008W - современное решение для гигиенического душа. Он предназначен для бытового использования и имеет стильный дизайн. Смеситель оснащен керамическим картриджем и металлическим шлангом, что обеспечивает надежность и долговечность. Продукт изготовлен из латуни и имеет матовую поверхность.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Savol S-FXQ008W




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
10.5
Габаритные размеры), см
10.5x13.5x6.3
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
6.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой шланг, душевая лейка, подключение для душевого шланга с держателем, скрытая монтажная часть, смеситель
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
лейка, защита от перекрута.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Savol S-FXQ008W - современное решение для гигиенического душа. Он предназначен для бытового использования и имеет стильный дизайн. Смеситель оснащен керамическим картриджем и металлическим шлангом, что обеспечивает надежность и долговечность. Продукт изготовлен из латуни и имеет матовую поверхность.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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