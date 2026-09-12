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Смеситель для биде Savol (S-FXQ003W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для биде Savol (S-FXQ003W)

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Смеситель для биде Savol (S-FXQ003W) - фото 1
Смеситель для биде Savol (S-FXQ003W) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для биде Savol (S-FXQ003W) - фото 1
  • Смеситель для биде Savol (S-FXQ003W) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688404
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Длина, м
27.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
27.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 1.2 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х7
Вес, кг.
1.28

Описание товара Смеситель для биде Savol (S-FXQ003W)

Смеситель для биде Savol S-FXQ003W — стильное и функциональное решение с матовым покрытием и однорычажным управлением. Оснащён гигиеническим душем с керамическим картриджем, металлическим шлангом длиной 1,2 м и держателем лейки. Встроенный режим экономии воды обеспечивает комфорт и бережное расходование ресурсов. Гарантия 5 лет



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Savol (S-FXQ003W)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Длина, м
27.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
27.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 1.2 м
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Savol S-FXQ003W — стильное и функциональное решение с матовым покрытием и однорычажным управлением. Оснащён гигиеническим душем с керамическим картриджем, металлическим шлангом длиной 1,2 м и держателем лейки. Встроенный режим экономии воды обеспечивает комфорт и бережное расходование ресурсов. Гарантия 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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