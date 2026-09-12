Смеситель для ванны Haiba хром (HB22818)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
396
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687073
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
17
Длина, м
32
Габариты (ВxГxШ), мм
152x409x185
Габаритные размеры), см
15.2x40.9x18.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
11
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, душевая лейка, держатель душевой лейки, эксцентрики, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Длина излива
396
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х40х36
Вес, кг.
2.15
Описание товара Смеситель для ванны Haiba хром (HB22818)
Смеситель для ванны Haiba с длинным поворотным изливом и ручной лейкой выполнен в классическом стиле из качественных материалов. Благодаря удлиненному поворотному изливу, смеситель может быть использован для ванной и раковины одновременно. Длинный излив, значительно повышает функциональность смесителя. При производстве смесителей Haiba использованы комплектующие ведущих мировых компаний: Аэратор – прослужит долгие годы и позволяет значительно сократить расход воды. Керамический картридж Sedal (Испания) – обладает высокой надежностью и пониженным уровнем шума.
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
17
Длина, м
32
Габариты (ВxГxШ), мм
152x409x185
Габаритные размеры), см
15.2x40.9x18.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
11
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, душевая лейка, держатель душевой лейки, эксцентрики, инструкция, упаковка
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Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Длина излива
396
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны Haiba с длинным поворотным изливом и ручной лейкой выполнен в классическом стиле из качественных материалов. Благодаря удлиненному поворотному изливу, смеситель может быть использован для ванной и раковины одновременно. Длинный излив, значительно повышает функциональность смесителя. При производстве смесителей Haiba использованы комплектующие ведущих мировых компаний: Аэратор – прослужит долгие годы и позволяет значительно сократить расход воды. Керамический картридж Sedal (Испания) – обладает высокой надежностью и пониженным уровнем шума.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для ванны Haiba хром (HB22818) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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