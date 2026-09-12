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Смеситель для кухни Cron CN866 хром (CN70866) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Cron CN866 хром (CN70866)

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Смеситель для кухни Cron CN866 хром (CN70866) - фото 1
Смеситель для кухни Cron CN866 хром (CN70866) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
217
Длина излива
177
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни Cron CN866 хром (CN70866) - фото 1
  • Смеситель для кухни Cron CN866 хром (CN70866) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687038
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Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
32
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
217
Длина излива
177
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х39х32
Вес, кг.
1.17

Описание товара Смеситель для кухни Cron CN866 хром (CN70866)

Смеситель для кухни Cron CN866 хром (CN70866) - это функциональное и стильное решение для кухонной мойки. Он выполнен в классическом дизайне и оснащен современными технологиями, что делает его практичным и удобным в использовании.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Cron CN866 хром (CN70866)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
32
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
217
Длина излива
177
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Cron CN866 хром (CN70866) - это функциональное и стильное решение для кухонной мойки. Он выполнен в классическом дизайне и оснащен современными технологиями, что делает его практичным и удобным в использовании.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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