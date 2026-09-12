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Смеситель для кухни Cron черный (CN77318-BC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Cron черный (CN77318-BC)

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Смеситель для кухни Cron черный (CN77318-BC) - фото 1
Смеситель для кухни Cron черный (CN77318-BC) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
силумин
Длина излива
238
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни Cron черный (CN77318-BC) - фото 1
  • Смеситель для кухни Cron черный (CN77318-BC) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687036
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Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
27.7
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка
Цвет
черный
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
238
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
c-образный
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х39х32
Вес, кг.
1.18

Описание товара Смеситель для кухни Cron черный (CN77318-BC)

Смеситель для кухни Cron черный (CN77318-BC) - стильное и функциональное решение для кухонной мойки. Изготовлен из металлического сплава, имеет поворотный излив и керамический картридж. Дизайн смесителя современный, цвет - черный. Подходит для бытового использования.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Cron черный (CN77318-BC)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
27.7
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка
Цвет
черный
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
238
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
c-образный
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Cron черный (CN77318-BC) - стильное и функциональное решение для кухонной мойки. Изготовлен из металлического сплава, имеет поворотный излив и керамический картридж. Дизайн смесителя современный, цвет - черный. Подходит для бытового использования.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
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Отзывы


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