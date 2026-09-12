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Смеситель для ванны Cron CN129 хром (CN22129) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Cron CN129 хром (CN22129)

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Смеситель для ванны Cron CN129 хром (CN22129) - фото 1
Смеситель для ванны Cron CN129 хром (CN22129) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
370
  • Смеситель для ванны Cron CN129 хром (CN22129) - фото 1
  • Смеситель для ванны Cron CN129 хром (CN22129) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687014
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Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
16.5
Длина, м
43.7
Габаритные размеры), см
16.5x43.7x18.6
Ширина, см
18.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
370
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
рычажное управление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х44х30
Вес, кг.
2.04

Описание товара Смеситель для ванны Cron CN129 хром (CN22129)

Смеситель для ванны Cron CN129 хром (CN22129) сочетает современный дизайн с функциональностью. Модель оснащена длинным изливом и гибким шлангом, обеспечивая удобство использования как для наполнения ванны, так и для душа. Хромированное покрытие придает эстетичный вид и устойчивость к коррозии. Компактные габариты и лаконичная форма делают смеситель универсальным решением для различных интерьеров ванных комнат



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Cron CN129 хром (CN22129)




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Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
16.5
Длина, м
43.7
Габаритные размеры), см
16.5x43.7x18.6
Ширина, см
18.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
370
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
рычажное управление
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Cron CN129 хром (CN22129) сочетает современный дизайн с функциональностью. Модель оснащена длинным изливом и гибким шлангом, обеспечивая удобство использования как для наполнения ванны, так и для душа. Хромированное покрытие придает эстетичный вид и устойчивость к коррозии. Компактные габариты и лаконичная форма делают смеситель универсальным решением для различных интерьеров ванных комнат


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
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Отзывы


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