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Смеситель для раковины Cron CN095 хром (CN10095) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Cron CN095 хром (CN10095)

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Смеситель для раковины Cron CN095 хром (CN10095) - фото 1
Смеситель для раковины Cron CN095 хром (CN10095) - фото 2
Смеситель для раковины Cron CN095 хром (CN10095) - фото 3
Смеситель для раковины Cron CN095 хром (CN10095) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Высота излива
78
Длина излива
113
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Cron CN095 хром (CN10095) - фото 1
  • Смеситель для раковины Cron CN095 хром (CN10095) - фото 2
  • Смеситель для раковины Cron CN095 хром (CN10095) - фото 3
  • Смеситель для раковины Cron CN095 хром (CN10095) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687011
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Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
78
Длина излива
113
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
нет
Удлинненый излив
да
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х21
Вес, кг.
1.19

Описание товара Смеситель для раковины Cron CN095 хром (CN10095)

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Cron CN095 хром (CN10095)




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Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
78
Длина излива
113
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
нет
Развернуть
Удлинненый излив
да
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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