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Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS6002-12) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS6002-12)

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Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS6002-12) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS6002-12) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS6002-12) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS6002-12) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686839
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
6
Длина, м
31
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
2.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка 600 мм, фирменная коробка
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка, аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х6
Вес, кг.
2.18

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS6002-12)

Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS6002-12) предназначен для кухни и раковины. Он имеет современный дизайн и оснащен гибким цветным изливом, что делает его практичным и стильным дополнением к любой кухне.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS6002-12)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
6
Длина, м
31
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
2.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка 600 мм, фирменная коробка
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка, аэратор
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Savol (S-SUS6002-12) предназначен для кухни и раковины. Он имеет современный дизайн и оснащен гибким цветным изливом, что делает его практичным и стильным дополнением к любой кухне.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


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