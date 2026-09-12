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Смеситель для биде Savol (S-FXQ006C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для биде Savol (S-FXQ006C)

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Смеситель для биде Savol (S-FXQ006C) - фото 1
Смеситель для биде Savol (S-FXQ006C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для биде Savol (S-FXQ006C) - фото 1
  • Смеситель для биде Savol (S-FXQ006C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686804
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, документация, упаковка
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
кнопка подачи воды на лейке
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х6
Вес, кг.
1.17

Описание товара Смеситель для биде Savol (S-FXQ006C)

Смеситель для биде Savol S-FXQ006C — современный однорычажный смеситель, предназначенный для биде. Изготовлен из нержавеющей стали с матовым покрытием. В комплекте имеется гигиеническая лейка и шланг. Гарантия производителя — 5 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Savol (S-FXQ006C)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, документация, упаковка
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
кнопка подачи воды на лейке
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Savol S-FXQ006C — современный однорычажный смеситель, предназначенный для биде. Изготовлен из нержавеющей стали с матовым покрытием. В комплекте имеется гигиеническая лейка и шланг. Гарантия производителя — 5 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
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