Смеситель для кухни BELZ B832 (B70832)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
240
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686394
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
34
Длина, м
21
Габаритные размеры), см
34x16x21
Страна производства
Китай
Ширина, см
16
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
240
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
поворотный излив, съемный аэратор, гибкая подводка, режим экономии воды.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х43х37
Вес, кг.
1.55
Описание товара Смеситель для кухни BELZ B832 (B70832)
Смеситель для кухни BELZ B832 (B70832) - это высокий смеситель с поворотным изливом и съемным аэратором. Он предназначен для кухонной мойки и имеет современный дизайн, сочетая функциональность и эргономичность. Гарантия на изделие составляет 5 лет.
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Бренд
Тип товара
Высота, см
34
Длина, м
21
Габаритные размеры), см
34x16x21
Страна производства
Китай
Ширина, см
16
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
240
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
поворотный излив, съемный аэратор, гибкая подводка, режим экономии воды.
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухни BELZ B832 (B70832) - это высокий смеситель с поворотным изливом и съемным аэратором. Он предназначен для кухонной мойки и имеет современный дизайн, сочетая функциональность и эргономичность. Гарантия на изделие составляет 5 лет.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие
Теги товара: латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, для ванной без душа, На столешницу
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие
Теги товара: латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, для ванной без душа, На столешницу
Смеситель для кухни BELZ B832 (B70832) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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