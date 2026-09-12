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Смеситель для душа BELZ B832 с аксессуарами (B20832) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа BELZ B832 с аксессуарами (B20832)

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Смеситель для душа BELZ B832 с аксессуарами (B20832) - фото 1
Смеситель для душа BELZ B832 с аксессуарами (B20832) - фото 2
Смеситель для душа BELZ B832 с аксессуарами (B20832) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для душа BELZ B832 с аксессуарами (B20832) - фото 1
  • Смеситель для душа BELZ B832 с аксессуарами (B20832) - фото 2
  • Смеситель для душа BELZ B832 с аксессуарами (B20832) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686393
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
7
Длина, м
12.8
Габаритные размеры), см
7x12.8x25.3
Страна производства
Китай
Ширина, см
25.3
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
лейка, шланг
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
2 режима струи, эко режим.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х42х33
Вес, кг.
1.93

Описание товара Смеситель для душа BELZ B832 с аксессуарами (B20832)

Смеситель для душа BELZ B832 (B20832) предназначен для настенного монтажа, выполнен из латуни с хромированным покрытием. В комплект входит душевой гарнитур с ручной лейкой диаметром 12,5 см и гибким шлангом длиной 150 см. Управление осуществляется вентильным механизмом, предусмотрено два режима струи. Модель отличается компактными габаритами (25,3?12,8?7 см) и классическим дизайном. Производитель предоставляет гарантию 5 лет



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Отзывы о товаре Смеситель для душа BELZ B832 с аксессуарами (B20832)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
7
Длина, м
12.8
Габаритные размеры), см
7x12.8x25.3
Страна производства
Китай
Ширина, см
25.3
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
лейка, шланг
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
2 режима струи, эко режим.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для душа BELZ B832 (B20832) предназначен для настенного монтажа, выполнен из латуни с хромированным покрытием. В комплект входит душевой гарнитур с ручной лейкой диаметром 12,5 см и гибким шлангом длиной 150 см. Управление осуществляется вентильным механизмом, предусмотрено два режима струи. Модель отличается компактными габаритами (25,3?12,8?7 см) и классическим дизайном. Производитель предоставляет гарантию 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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