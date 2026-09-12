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Смеситель для кухни BELZ B612 (B70612) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни BELZ B612 (B70612)

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Смеситель для кухни BELZ B612 (B70612) - фото 1
Смеситель для кухни BELZ B612 (B70612) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
253
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни BELZ B612 (B70612) - фото 1
  • Смеситель для кухни BELZ B612 (B70612) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686391
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
35.5
Длина, м
21
Габаритные размеры), см
35.5x10x21
Страна производства
Китай
Ширина, см
10
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
253
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, гибкая подводка, аэратор, экономия воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х43х37
Вес, кг.
1.62

Описание товара Смеситель для кухни BELZ B612 (B70612)

Смеситель для кухни BELZ B612 (B70612) — высокий хромированный смеситель с поворотным изливом и керамическим картриджем 35 мм. Оснащен гибкой подводкой 45 см, обеспечивает удобное управление водой через рычажный механизм. Подходит для установки на кухонные мойки, отличается эргономичным дизайном и надежностью. Гарантия производителя — 5 лет



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни BELZ B612 (B70612)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
35.5
Длина, м
21
Габаритные размеры), см
35.5x10x21
Страна производства
Китай
Ширина, см
10
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
253
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, гибкая подводка, аэратор, экономия воды
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни BELZ B612 (B70612) — высокий хромированный смеситель с поворотным изливом и керамическим картриджем 35 мм. Оснащен гибкой подводкой 45 см, обеспечивает удобное управление водой через рычажный механизм. Подходит для установки на кухонные мойки, отличается эргономичным дизайном и надежностью. Гарантия производителя — 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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