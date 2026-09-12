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Смеситель для кухни BELZ B533-7 (B70533-7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни BELZ B533-7 (B70533-7)

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Смеситель для кухни BELZ B533-7 (B70533-7) - фото 1
Смеситель для кухни BELZ B533-7 (B70533-7) - фото 2
Смеситель для кухни BELZ B533-7 (B70533-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
301
Длина излива
204
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни BELZ B533-7 (B70533-7) - фото 1
  • Смеситель для кухни BELZ B533-7 (B70533-7) - фото 2
  • Смеситель для кухни BELZ B533-7 (B70533-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686367
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
37.2
Габариты (ВxГxШ), мм
372x252x100
Габаритные размеры), см
37.2x25.2x10
Ширина, см
10
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
301
Длина излива
204
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, съемный аэратор, усиленная гайка крепления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х43х40
Вес, кг.
1.81

Описание товара Смеситель для кухни BELZ B533-7 (B70533-7)

Смеситель для кухни BELZ B533-7 (B70533-7) — это функциональное и элегантное решение для кухни. Он сочетает в себе современный дизайн и удобство использования, что делает его отличным выбором для любого кухонного интерьера.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни BELZ B533-7 (B70533-7)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
37.2
Габариты (ВxГxШ), мм
372x252x100
Габаритные размеры), см
37.2x25.2x10
Ширина, см
10
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
301
Длина излива
204
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, съемный аэратор, усиленная гайка крепления
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни BELZ B533-7 (B70533-7) — это функциональное и элегантное решение для кухни. Он сочетает в себе современный дизайн и удобство использования, что делает его отличным выбором для любого кухонного интерьера.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
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