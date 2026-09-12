Смеситель для ванны Haiba (HB60595)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB60595)
Смеситель для ванны Haiba HB60595 с коротким изливом и хромированным покрытием. Haiba Group один из крупнейших промышленных заводов Китая в сфере сантехнического оборудования. На площади 150 000м2 располагается высокоточное производственное оборудование и 1200 сотрудников. Смеситель оснащен 20 форсунками для гидромассажа, что обеспечивает равномерное распределение воды. Минимальное давление воды для работы смесителя составляет 0.5 бар. Смеситель имеет два монтажных отверстия и присоединительный размер 1/2. Тип подводки жесткая. Запорный клапан керамический картридж. Смеситель комплектуется настенным держателем для душевой лейки, шлангом для душа длиной 150 см, 3-функциональной лейкой и гарантийным талоном. Смеситель для ванны Haiba HB60595 с коротким изливом и хромированным покрытием это надежный и функциональный выбор для вашей ванной комнаты.
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