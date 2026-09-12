Смеситель для ванны Haiba (HB22804)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB22804)
Смеситель для ванны Haiba HB22804 это высококачественный продукт от известного производителя Haiba Group, который зарекомендовал себя на рынке сантехнического оборудования. Смеситель выполнен из латуни, что обеспечивает его долговечность и надежность. Цвет смесителя белый с хромом, что придает ему современный и стильный вид. Смеситель оснащен поворотным изливом, что позволяет легко набирать воду из ванны. Угол поворота рукоятки составляет 120 градусов по горизонтали и 45 градусов по вертикали, что обеспечивает удобство использования. Смеситель оборудован керамическим картриджем, который обеспечивает плавное и точное регулирование температуры и напора воды. Смеситель оснащен аэратором с антиизвестковым покрытием, что позволяет экономить воду и предотвращает образование известкового налета на смесителе. В комплекте с смесителем идут душевая лейка, шланг, отражатели и крепления, что позволяет сразу же начать использование смесителя после установки. Haiba HB22804 имеет гарантию от производителя на 5 лет, что подтверждает высокое качество и надежность смесителя.
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