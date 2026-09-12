Смеситель для ванны Haiba (HB60615)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB60615)
Излив смесителя – стационарный. Тип подводки – жесткая. Переключатель на душ расположен в корпусе. Встроенный керамический картридж обеспечивает долгий срок службы, точную настройку температуры и напора воды. Материал изделия – высококачественная латунь, которая обрабатывается по современной технологии литья под низким давлением. Поверхность смесителя покрыта хромом, поэтому продукция выглядит изящной и гладкой и сохраняет свой первоначальный вид на долгие годы. Смеситель оборудован встроенными аэратором, обеспечивающим равномерный поток струи, дополнительную экономию воды, а также способствует понижению уровня шума воды.
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