Смеситель для ванны Haiba (HB60815)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Длина излива
130
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 685435
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
8
Длина, м
25
Габариты (ВxГxШ), мм
115x183x185
Габаритные размеры), см
11.5x18.3x18.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аэратор, душевой шланг, душевая лейка, держатель лейки, комплект отражателей, комплект эксцентриков, упаковка
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
130
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х39х25
Вес, г.
5
Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB60815)
Смеситель для ванны Haiba HB60815 это высококачественный продукт, который сочетает в себе долговечность, безопасность и стильный дизайн. Изготовленный из нержавеющей стали, этот смеситель соответствует всем нормам ГОСТ и СанПиН, что гарантирует его долгий срок службы. Смеситель оснащен керамическим картриджем, который обеспечивает высокую надежность и пониженный уровень шума. Аэратор, который входит в комплект, позволяет значительно сократить расход воды, а также служит на протяжении долгих лет.
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
8
Длина, м
25
Габариты (ВxГxШ), мм
115x183x185
Габаритные размеры), см
11.5x18.3x18.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аэратор, душевой шланг, душевая лейка, держатель лейки, комплект отражателей, комплект эксцентриков, упаковка
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Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
130
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны Haiba HB60815 это высококачественный продукт, который сочетает в себе долговечность, безопасность и стильный дизайн. Изготовленный из нержавеющей стали, этот смеситель соответствует всем нормам ГОСТ и СанПиН, что гарантирует его долгий срок службы. Смеситель оснащен керамическим картриджем, который обеспечивает высокую надежность и пониженный уровень шума. Аэратор, который входит в комплект, позволяет значительно сократить расход воды, а также служит на протяжении долгих лет.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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