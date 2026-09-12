Смеситель для ванны Haiba (HB2124)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB2124)
Смеситель для ванны Haiba HB2124 оснащен удобным длинным поворотным изливом и переключателем в корпусе. Изготовлен из качественной латуни по технологии литья в песчаную форму, что обеспечивает прочность корпуса смесителя. Латунные кран-буксы с керамическими пластинами (угол поворота 90 градусов) и защита от нагрева ручек обеспечивают долговечность и надежность смесителя. В комплекте с смесителем идет душевой гарнитур, состоящий из лейки и душевого шланга 150 см в металлической оплетке. Лейка изготовлена из ABS-пластика с последующим хромированием, что обеспечивает ее долговечность и легкость в уходе. Аэратор из ABS-пластика немецкой фирмы Neoperl с функцией легкой очистки обеспечивает равномерное распределение воды и экономию воды. Смеситель для ванны Haiba HB2124 соответствует европейским стандартам СЕ, немецкому DVGW, английскому WARS, французскому ASC, международным стандартам систем менеджмента качества IS0 9001, экологической эффективности ISO 14001 и поставляется в более 100 стран мира. Вся продукция тестируется давлением в 10 атмосфер. Смеситель для ванны Haiba HB2124 с длинным изливом и переключателем в корпусе, хром это надежный, стильный и функциональный выбор для вашей ванной комнаты.
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