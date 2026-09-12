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Смеситель для кухни Haiba (HB4816) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Haiba (HB4816)

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Смеситель для кухни Haiba (HB4816) - фото 1
Смеситель для кухни Haiba (HB4816) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
134
Длина излива
219
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни Haiba (HB4816) - фото 1
  • Смеситель для кухни Haiba (HB4816) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685382
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
15.7
Длина, м
25
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка, металлическая рукоятка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
134
Длина излива
219
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, аэратор в комплекте.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х31х26
Вес, г.
850

Описание товара Смеситель для кухни Haiba (HB4816)

Смеситель для кухни Haiba HB4816 в хромированном исполнении сочетает современный дизайн с функциональностью. Модель с поворотным изливом и однорычажным управлением изготовлена из латуни, что обеспечивает долговечность. Комплектуется гибкой подводкой и аэратором для удобства использования. Гарантия производителя — 5 лет



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Haiba (HB4816)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
15.7
Длина, м
25
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка, металлическая рукоятка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
134
Длина излива
219
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, аэратор в комплекте.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Haiba HB4816 в хромированном исполнении сочетает современный дизайн с функциональностью. Модель с поворотным изливом и однорычажным управлением изготовлена из латуни, что обеспечивает долговечность. Комплектуется гибкой подводкой и аэратором для удобства использования. Гарантия производителя — 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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