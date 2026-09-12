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Смеситель для кухни Haiba (HB76801) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Haiba (HB76801)

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Смеситель для кухни Haiba (HB76801) - фото 1
Смеситель для кухни Haiba (HB76801) - фото 2
Смеситель для кухни Haiba (HB76801) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
293
Длина излива
217
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76801) - фото 1
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76801) - фото 2
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76801) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685294
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
41.8
Длина, м
22
Габариты (ВxГxШ), мм
418x300x70
Габаритные размеры), см
41.8x30.0x7.0
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
30
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, комбинированный аэратор, керамический картридж, гибкая подводка, переходник для подключения шланга от фильтра
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
293
Длина излива
217
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
u-образный
Особенности
поворотный излив, подключение фильтра для питьевой воды.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х28
Вес, кг.
2.35

Описание товара Смеситель для кухни Haiba (HB76801)

Смеситель для кухни Haiba HB76801 - современный однорычажный смеситель, изготовленный из высококачественной латуни с покрытием нержавеющей стали. Он оснащен поворотным изливом и возможностью подключения фильтра для питьевой воды. Дизайн смесителя соответствует современным стилям кухонного интерьера.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Haiba (HB76801)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
41.8
Длина, м
22
Габариты (ВxГxШ), мм
418x300x70
Габаритные размеры), см
41.8x30.0x7.0
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
30
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, комбинированный аэратор, керамический картридж, гибкая подводка, переходник для подключения шланга от фильтра
Развернуть
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
293
Длина излива
217
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
u-образный
Особенности
поворотный излив, подключение фильтра для питьевой воды.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Haiba HB76801 - современный однорычажный смеситель, изготовленный из высококачественной латуни с покрытием нержавеющей стали. Он оснащен поворотным изливом и возможностью подключения фильтра для питьевой воды. Дизайн смесителя соответствует современным стилям кухонного интерьера.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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