Смеситель для раковины Haiba (HB10548-7)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
100
Длина излива
121
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 685276
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
6
Длина, м
21
Габариты (ВxГxШ), мм
152x159x43
Габаритные размеры), см
15.2x15.9x4.3
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, керамический картридж 26 мм, гибкая подводка 1/2, металлическая рукоятка, упаковка
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Длина излива
121
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х36х23
Вес, кг.
1.44
Описание товара Смеситель для раковины Haiba (HB10548-7)
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настольный
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Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
6
Длина, м
21
Габариты (ВxГxШ), мм
152x159x43
Габаритные размеры), см
15.2x15.9x4.3
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, керамический картридж 26 мм, гибкая подводка 1/2, металлическая рукоятка, упаковка
Развернуть
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Длина излива
121
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настольный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Смеситель для раковины Haiba (HB10548-7) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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