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Смеситель для кухни Haiba (HB4525) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Haiba (HB4525)

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Смеситель для кухни Haiba (HB4525) - фото 1
Смеситель для кухни Haiba (HB4525) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
277
Длина излива
196.5
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни Haiba (HB4525) - фото 1
  • Смеситель для кухни Haiba (HB4525) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685236
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
27.7
Длина, м
17
Габариты (ВxГxШ), мм
277x170x183
Габаритные размеры), см
27.7x17x18.3
Страна производства
Китай
Ширина, см
18.3
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, гайка для крепления, металлические рукоятки
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
277
Длина излива
196.5
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
u-образный
Особенности
поворотный излив, гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х29
Вес, кг.
1.25

Описание товара Смеситель для кухни Haiba (HB4525)

Смеситель для кухни Haiba HB4525 - классический двухрычажный смеситель, изготовленный из латуни с хромированным покрытием. Он оснащен поворотным изливом и керамической кран-буксой, что обеспечивает надежность и долговечность. Произведен в Китае, имеет гарантию 5 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Haiba (HB4525)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
27.7
Длина, м
17
Габариты (ВxГxШ), мм
277x170x183
Габаритные размеры), см
27.7x17x18.3
Страна производства
Китай
Ширина, см
18.3
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, гайка для крепления, металлические рукоятки
Цвет
хром
Развернуть
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
277
Длина излива
196.5
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
u-образный
Особенности
поворотный излив, гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Haiba HB4525 - классический двухрычажный смеситель, изготовленный из латуни с хромированным покрытием. Он оснащен поворотным изливом и керамической кран-буксой, что обеспечивает надежность и долговечность. Произведен в Китае, имеет гарантию 5 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие
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Доставка
Отзывы


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