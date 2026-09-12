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Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002A01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002A01)

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Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002A01) - фото 1
Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002A01) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002A01) - фото 1
  • Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002A01) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683903
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.5
Длина, м
30.5
Габариты (ВxГxШ), мм
370x231x54
Габаритные размеры), см
37x23.1x5.4
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
22.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка 600 мм, фирменная коробка, упаковка
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х23х6
Вес, кг.
1.7

Описание товара Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002A01)

Смеситель для кухни Savol – это идеальное сочетание современного дизайна и функциональности, которое станет незаменимым элементом вашей кухни. Изготовленный из высококачественных материалов, этот смеситель отличается прочностью и долговечностью, что гарантирует его надежную работу на протяжении многих лет. Хромированная поверхность не только придает ему стильный и современный вид, но и обеспечивает легкость в уходе, защищая от коррозии и загрязнений. Белые элементы добавляют нотку элегантности и гармонично вписываются в любой интерьер, будь то классический или современный. Savol – это международная компания, которая более 20 лет занимается производством смесителей и аксессуаров для кухни и ванной. За это время она зарекомендовала себя как надежный производитель, предлагающий продукцию высокого качества. Смеситель Savol разработан с учетом современных технологий и потребностей пользователей, что делает его не только стильным, но и удобным в использовании. Удобный рычаг управления позволяет легко регулировать поток воды и ее температуру, а также обеспечивает плавное и точное управление. Благодаря своей универсальности, смеситель Savol подходит для установки в любых кухонных интерьерах, а его эргономичный дизайн делает его использование комфортным. Он легко монтируется и не требует специальных навыков для установки, что позволяет сэкономить время и средства на вызов мастера. Выбирая смеситель Savol, вы получаете не только качественный продукт, но и уверенность в его надежности и долговечности. Этот смеситель станет отличным дополнением вашей кухни, придавая ей стильный и современный вид, а также обеспечивая комфорт в повседневном использовании.



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Отзывы о товаре Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002A01)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.5
Длина, м
30.5
Габариты (ВxГxШ), мм
370x231x54
Габаритные размеры), см
37x23.1x5.4
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
22.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка 600 мм, фирменная коробка, упаковка
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Цвет
черный, хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Savol – это идеальное сочетание современного дизайна и функциональности, которое станет незаменимым элементом вашей кухни. Изготовленный из высококачественных материалов, этот смеситель отличается прочностью и долговечностью, что гарантирует его надежную работу на протяжении многих лет. Хромированная поверхность не только придает ему стильный и современный вид, но и обеспечивает легкость в уходе, защищая от коррозии и загрязнений. Белые элементы добавляют нотку элегантности и гармонично вписываются в любой интерьер, будь то классический или современный. Savol – это международная компания, которая более 20 лет занимается производством смесителей и аксессуаров для кухни и ванной. За это время она зарекомендовала себя как надежный производитель, предлагающий продукцию высокого качества. Смеситель Savol разработан с учетом современных технологий и потребностей пользователей, что делает его не только стильным, но и удобным в использовании. Удобный рычаг управления позволяет легко регулировать поток воды и ее температуру, а также обеспечивает плавное и точное управление. Благодаря своей универсальности, смеситель Savol подходит для установки в любых кухонных интерьерах, а его эргономичный дизайн делает его использование комфортным. Он легко монтируется и не требует специальных навыков для установки, что позволяет сэкономить время и средства на вызов мастера. Выбирая смеситель Savol, вы получаете не только качественный продукт, но и уверенность в его надежности и долговечности. Этот смеситель станет отличным дополнением вашей кухни, придавая ей стильный и современный вид, а также обеспечивая комфорт в повседневном использовании.


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