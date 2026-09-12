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Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002)

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Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 1
Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 2
Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 3
Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 4
Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 5
Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 6
Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 7
Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 8
Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 9
Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 10
Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 11
Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 12
Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 13
Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 14
Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Высота излива
215
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 1
  • Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 2
  • Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 3
  • Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 4
  • Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 5
  • Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 6
  • Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 7
  • Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 8
  • Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 9
  • Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 10
  • Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 11
  • Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 12
  • Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 13
  • Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 14
  • Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683829
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
7
Длина, м
47.5
Габариты (ВxГxШ), мм
283x170x50
Габаритные размеры), см
28.3x17x5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
28.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Высота излива
215
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
для одного типа воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х6
Вес, г.
570

Описание товара Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002)

Смеситель для питьевой воды с высоким изливом из высококачественной нержавеющей стали. Устойчив к отложениям солей на корпусе. Отлично подходит как к классическому, так и к современному дизайну. Упаковка: картонная коробка Материал: нержавеющая сталь.



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Отзывы о товаре Смеситель Savol МОНО (S-SUS7002)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
7
Длина, м
47.5
Габариты (ВxГxШ), мм
283x170x50
Габаритные размеры), см
28.3x17x5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
28.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Развернуть
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Высота излива
215
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
для одного типа воды
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для питьевой воды с высоким изливом из высококачественной нержавеющей стали. Устойчив к отложениям солей на корпусе. Отлично подходит как к классическому, так и к современному дизайну. Упаковка: картонная коробка Материал: нержавеющая сталь.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


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