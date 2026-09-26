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Смеситель для ванны Clever Ventu 99434 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Clever Ventu 99434

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Смеситель для ванны Clever Ventu 99434 - фото 1
Смеситель для ванны Clever Ventu 99434 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны Clever Ventu 99434 - фото 1
  • Смеситель для ванны Clever Ventu 99434 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 205035
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Характеристики

Бренд
Clever
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, ручной душ, держатель для душа, шланг, эксцентрики, фланцы, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
25х21х13
Вес, г.
520

Описание товара Смеситель для ванны Clever Ventu 99434

Смеситель для ванны Clever — практичное решение для комфортного водных процедур. Однорычажное управление помогает быстро настроить напор и температуру воды, а керамический картридж отвечает за плавную работу запорного механизма. Настенный монтаж экономит пространство и аккуратно смотрится в интерьере. Корпус из латуни выполнен в универсальном хромированном цвете, который легко сочетается с современной сантехникой. В комплекте предусмотрены держатель для душа и ручной душ — всё необходимое для удобного использования уже собрано в одном комплекте.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Clever Ventu 99434




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Характеристики
Бренд
Clever
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, ручной душ, держатель для душа, шланг, эксцентрики, фланцы, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Испания
Описание
Смеситель для ванны Clever — практичное решение для комфортного водных процедур. Однорычажное управление помогает быстро настроить напор и температуру воды, а керамический картридж отвечает за плавную работу запорного механизма. Настенный монтаж экономит пространство и аккуратно смотрится в интерьере. Корпус из латуни выполнен в универсальном хромированном цвете, который легко сочетается с современной сантехникой. В комплекте предусмотрены держатель для душа и ручной душ — всё необходимое для удобного использования уже собрано в одном комплекте.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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