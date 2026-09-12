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Мыльница Fixsen BROWN (FX-403-4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мыльница Fixsen BROWN (FX-403-4)

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Мыльница Fixsen BROWN (FX-403-4) - фото 1
Мыльница Fixsen BROWN (FX-403-4) - фото 2
Мыльница Fixsen BROWN (FX-403-4) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мыльница
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настольная
Цвет фурнитуры
коричневый
  • Мыльница Fixsen BROWN (FX-403-4) - фото 1
  • Мыльница Fixsen BROWN (FX-403-4) - фото 2
  • Мыльница Fixsen BROWN (FX-403-4) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683190
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Мыльница
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настольная
Цвет фурнитуры
коричневый
Комплектация
мылница, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
25х15х132
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
80

Описание товара Мыльница Fixsen BROWN (FX-403-4)

Мыльница Fixsen BROWN (FX-403-4) — это стильный и функциональный аксессуар для ванной комнаты. Он выполнен в современном дизайне имеющий красивый оттенок коричневого цвета. Мыльница легко устанавливается на столешницу или раковину, обеспечивая удобство использования и сохраняя эстетичный вид ванной комнаты.

Отзывы о товаре Мыльница Fixsen BROWN (FX-403-4)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Мыльница
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настольная
Цвет фурнитуры
коричневый
Комплектация
мылница, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
25х15х132
Описание
Мыльница Fixsen BROWN (FX-403-4) — это стильный и функциональный аксессуар для ванной комнаты. Он выполнен в современном дизайне имеющий красивый оттенок коричневого цвета. Мыльница легко устанавливается на столешницу или раковину, обеспечивая удобство использования и сохраняя эстетичный вид ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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