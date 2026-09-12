Мыльница Fixsen BROWN (FX-403-4)
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Характеристики
Тип товара
Мыльница
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настольная
Цвет фурнитуры
коричневый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 683190
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мыльница
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настольная
Цвет фурнитуры
коричневый
Комплектация
мылница, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
25х15х132
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
80
Описание товара Мыльница Fixsen BROWN (FX-403-4)
Мыльница Fixsen BROWN (FX-403-4) — это стильный и функциональный аксессуар для ванной комнаты. Он выполнен в современном дизайне имеющий красивый оттенок коричневого цвета. Мыльница легко устанавливается на столешницу или раковину, обеспечивая удобство использования и сохраняя эстетичный вид ванной комнаты.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Мыльница
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настольная
Цвет фурнитуры
коричневый
Комплектация
мылница, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
25х15х132
Мыльница Fixsen BROWN (FX-403-4) — это стильный и функциональный аксессуар для ванной комнаты. Он выполнен в современном дизайне имеющий красивый оттенок коричневого цвета. Мыльница легко устанавливается на столешницу или раковину, обеспечивая удобство использования и сохраняя эстетичный вид ванной комнаты.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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