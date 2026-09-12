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Дивертор (переключатель) ПСМ для смесителя (PSM-73B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дивертор (переключатель) ПСМ для смесителя (PSM-73B)

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Дивертор (переключатель) ПСМ для смесителя (PSM-73B) - фото 1
Дивертор (переключатель) ПСМ для смесителя (PSM-73B) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монтаж
настенный
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Дивертор (переключатель) ПСМ для смесителя (PSM-73B) - фото 1
  • Дивертор (переключатель) ПСМ для смесителя (PSM-73B) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683168
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Характеристики

Бренд
псм
Тип товара
Высота, см
7
Длина, м
7
Габариты (ВxГxШ), мм
70x28x80
Габаритные размеры), см
7х2.8х8
Страна бренда
Россия
Ширина, см
8
Монтаж
настенный
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х3
Вес, г.
260

Описание товара Дивертор (переключатель) ПСМ для смесителя (PSM-73B)

Дивертор (переключатель) ПСМ для смесителя (PSM-73B) предназначен для переключения потока воды между душевой лейкой и изливом. Он изготовлен из высококачественной латуни, что обеспечивает долговечность и надежность. Дивертор оснащен керамическими пластинами и имеет поворотный механизм переключения. Это позволяет легко переключать поток воды между душем и изливом, что делает его удобным для использования в ванной.



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Отзывы о товаре Дивертор (переключатель) ПСМ для смесителя (PSM-73B)




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Характеристики
Бренд
псм
Тип товара
Высота, см
7
Длина, м
7
Габариты (ВxГxШ), мм
70x28x80
Габаритные размеры), см
7х2.8х8
Страна бренда
Россия
Ширина, см
8
Монтаж
настенный
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Дивертор (переключатель) ПСМ для смесителя (PSM-73B) предназначен для переключения потока воды между душевой лейкой и изливом. Он изготовлен из высококачественной латуни, что обеспечивает долговечность и надежность. Дивертор оснащен керамическими пластинами и имеет поворотный механизм переключения. Это позволяет легко переключать поток воды между душем и изливом, что делает его удобным для использования в ванной.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
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Отзывы


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