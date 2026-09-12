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Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, АЛЮМИНИУМ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, АЛЮМИНИУМ)

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Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, АЛЮМИНИУМ) - фото 1
Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, АЛЮМИНИУМ) - фото 2
Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, АЛЮМИНИУМ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет фурнитуры
Хром
  • Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, АЛЮМИНИУМ) - фото 1
  • Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, АЛЮМИНИУМ) - фото 2
  • Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, АЛЮМИНИУМ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682844
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
дозатор, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
250x112x54
Размеры в упаковке, см
18х13х6
Вес, г.
500

Описание товара Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, АЛЮМИНИУМ)

Дозатор под жидкое мыло Granula GR-1403 изготовлен из высококачественных материалов: колба выполнена из пластика, дозатор - из нержавеющей стали. Окрашивание дозатора в цвет кухонных моек и кухонных смесителей Granula производится на собственном производстве. Изделие с легкостью устанавливается с использованием коронки 30-35 мм.

Отзывы о товаре Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, АЛЮМИНИУМ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
дозатор, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
250x112x54
Описание
Дозатор под жидкое мыло Granula GR-1403 изготовлен из высококачественных материалов: колба выполнена из пластика, дозатор - из нержавеющей стали. Окрашивание дозатора в цвет кухонных моек и кухонных смесителей Granula производится на собственном производстве. Изделие с легкостью устанавливается с использованием коронки 30-35 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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