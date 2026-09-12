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Смеситель для раковины Savol сенсорный (S-GY8805) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Savol сенсорный (S-GY8805)

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Смеситель для раковины Savol сенсорный (S-GY8805) - фото 1
Смеситель для раковины Savol сенсорный (S-GY8805) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
114
Длина излива
96
Запорный клапан
электромагнитный клапан
  • Смеситель для раковины Savol сенсорный (S-GY8805) - фото 1
  • Смеситель для раковины Savol сенсорный (S-GY8805) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682726
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
9.5
Длина, м
16.5
Габариты (ВxГxШ), мм
180x150x60
Габаритные размеры), см
18x15x6
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
22.5
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Высота излива
114
Длина излива
96
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х10
Вес, кг.
1.75

Описание товара Смеситель для раковины Savol сенсорный (S-GY8805)

Данный смеситель работает от батареек типа АА. Блок с батарейками находится внутри смесителя. Чтобы поменять/вставить батарейки, необходимо открутить крышку в верхней части смесителя, достать сам блок, поместить в него 4 батарейки, вставить его обратно, закрутить крышку. Сбоку на корпусе смесителя расположен рычаг управления температурой воды.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Savol сенсорный (S-GY8805)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
9.5
Длина, м
16.5
Габариты (ВxГxШ), мм
180x150x60
Габаритные размеры), см
18x15x6
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
22.5
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Высота излива
114
Длина излива
96
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Данный смеситель работает от батареек типа АА. Блок с батарейками находится внутри смесителя. Чтобы поменять/вставить батарейки, необходимо открутить крышку в верхней части смесителя, достать сам блок, поместить в него 4 батарейки, вставить его обратно, закрутить крышку. Сбоку на корпусе смесителя расположен рычаг управления температурой воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, настенные, на кухню недорогие, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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