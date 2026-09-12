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Смеситель для ванны Savol (S-SUS4003H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Savol (S-SUS4003H)

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Смеситель для ванны Savol (S-SUS4003H) - фото 2
Смеситель для ванны Savol (S-SUS4003H) - фото 3
Смеситель для ванны Savol (S-SUS4003H) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Длина излива
174
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны Savol (S-SUS4003H) - фото 1
  • Смеситель для ванны Savol (S-SUS4003H) - фото 2
  • Смеситель для ванны Savol (S-SUS4003H) - фото 3
  • Смеситель для ванны Savol (S-SUS4003H) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682717
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
10
Длина, м
35
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
26
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, запорный клапан, лейка, шланг, крепление, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Длина излива
174
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х10
Вес, кг.
2.58

Описание товара Смеситель для ванны Savol (S-SUS4003H)

Savol – это международная компания, которая более 20 лет занимается производством смесителей и аксессуаров для кухни и ванной. За это время она зарекомендовала себя как надежный производитель, предлагающий продукцию высокого качества. Смеситель Savol разработан с учетом современных технологий и потребностей пользователей, что делает его не только стильным, но и удобным в использовании.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Savol (S-SUS4003H)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
10
Длина, м
35
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
26
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, запорный клапан, лейка, шланг, крепление, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Подсветка
нет
Термостат
нет
Длина излива
174
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Savol – это международная компания, которая более 20 лет занимается производством смесителей и аксессуаров для кухни и ванной. За это время она зарекомендовала себя как надежный производитель, предлагающий продукцию высокого качества. Смеситель Savol разработан с учетом современных технологий и потребностей пользователей, что делает его не только стильным, но и удобным в использовании.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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