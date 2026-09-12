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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26829-04) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26829-04)

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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26829-04) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26829-04) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
230
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26829-04) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26829-04) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682519
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
31.5
Длина, м
18.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
18.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
230
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х19х5
Вес, кг.
1.93

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26829-04)

Смеситель для кухонной мойки Fmark FS26829-04 — современное однорычажное решение с гибким изливом и керамическим картриджем, обеспечивающим плавную регулировку воды. Выполнен из нержавеющей стали в матовом сатиновом покрытии серого оттенка, подходит для установки на одно отверстие. Компактные габариты (длина излива 210 мм) и поворотный механизм позволяют удобно использовать пространство мойки. В комплекте гибкая подводка, аэратор и крепления. Гарантия производителя — 5 лет



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26829-04)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
31.5
Длина, м
18.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
18.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
230
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Fmark FS26829-04 — современное однорычажное решение с гибким изливом и керамическим картриджем, обеспечивающим плавную регулировку воды. Выполнен из нержавеющей стали в матовом сатиновом покрытии серого оттенка, подходит для установки на одно отверстие. Компактные габариты (длина излива 210 мм) и поворотный механизм позволяют удобно использовать пространство мойки. В комплекте гибкая подводка, аэратор и крепления. Гарантия производителя — 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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