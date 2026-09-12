Смеситель для кухни MIXLINE MLSS-0301 трубчатый излив (505146)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни MIXLINE MLSS-0301 трубчатый излив (505146)
Смеситель для кухни MIXLINE создан для тех, кто ценит удобство и надёжность. Однорычажное управление позволяет легко регулировать температуру и напор воды всего одним движением. Корпус из нержавеющей стали гарантирует долговечность, а сатиновое покрытие придаёт современный акцент любой кухне. Благодаря высокой дуге излива 266 мм и его длине 208 мм, мытьё крупной посуды и наполнение ёмкостей становится особенно комфортным. Поворотный излив открывает новые возможности — удобно работать даже с двумя мойками. В комплекте предусмотрен аэратор для мягкой струи, а керамический картридж надёжно защищает от протечек. Устанавливается быстро и просто за счёт одного монтажного отверстия — идеальное решение для современной кухни.
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