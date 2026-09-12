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Смеситель для кухни MIXLINE MLSS-0301 трубчатый излив (505146) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни MIXLINE MLSS-0301 трубчатый излив (505146)

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Смеситель для кухни MIXLINE MLSS-0301 трубчатый излив (505146) - фото 1
Смеситель для кухни MIXLINE MLSS-0301 трубчатый излив (505146) - фото 2
Смеситель для кухни MIXLINE MLSS-0301 трубчатый излив (505146) - фото 3
Смеситель для кухни MIXLINE MLSS-0301 трубчатый излив (505146) - фото 4
Смеситель для кухни MIXLINE MLSS-0301 трубчатый излив (505146) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
266
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни MIXLINE MLSS-0301 трубчатый излив (505146) - фото 1
  • Смеситель для кухни MIXLINE MLSS-0301 трубчатый излив (505146) - фото 2
  • Смеситель для кухни MIXLINE MLSS-0301 трубчатый излив (505146) - фото 3
  • Смеситель для кухни MIXLINE MLSS-0301 трубчатый излив (505146) - фото 4
  • Смеситель для кухни MIXLINE MLSS-0301 трубчатый излив (505146) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 405 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682403
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, керамический картридж, гайка, гибкая подводка, технический паспорт, гарантийный талон
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
266
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х1
Вес, кг.
1.65

Описание товара Смеситель для кухни MIXLINE MLSS-0301 трубчатый излив (505146)

Смеситель для кухни MIXLINE создан для тех, кто ценит удобство и надёжность. Однорычажное управление позволяет легко регулировать температуру и напор воды всего одним движением. Корпус из нержавеющей стали гарантирует долговечность, а сатиновое покрытие придаёт современный акцент любой кухне. Благодаря высокой дуге излива 266 мм и его длине 208 мм, мытьё крупной посуды и наполнение ёмкостей становится особенно комфортным. Поворотный излив открывает новые возможности — удобно работать даже с двумя мойками. В комплекте предусмотрен аэратор для мягкой струи, а керамический картридж надёжно защищает от протечек. Устанавливается быстро и просто за счёт одного монтажного отверстия — идеальное решение для современной кухни.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни MIXLINE MLSS-0301 трубчатый излив (505146)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, керамический картридж, гайка, гибкая подводка, технический паспорт, гарантийный талон
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
266
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE создан для тех, кто ценит удобство и надёжность. Однорычажное управление позволяет легко регулировать температуру и напор воды всего одним движением. Корпус из нержавеющей стали гарантирует долговечность, а сатиновое покрытие придаёт современный акцент любой кухне. Благодаря высокой дуге излива 266 мм и его длине 208 мм, мытьё крупной посуды и наполнение ёмкостей становится особенно комфортным. Поворотный излив открывает новые возможности — удобно работать даже с двумя мойками. В комплекте предусмотрен аэратор для мягкой струи, а керамический картридж надёжно защищает от протечек. Устанавливается быстро и просто за счёт одного монтажного отверстия — идеальное решение для современной кухни.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
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