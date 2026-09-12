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Полотенцедержатель FIXSEN Luksor трубчатый (FX-71601B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотенцедержатель FIXSEN Luksor трубчатый (FX-71601B)

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Полотенцедержатель FIXSEN Luksor трубчатый (FX-71601B) - фото 1
Полотенцедержатель FIXSEN Luksor трубчатый (FX-71601B) - фото 2
Полотенцедержатель FIXSEN Luksor трубчатый (FX-71601B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
ретро
Материал
металлический сплав, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Цвет
черный
  • Полотенцедержатель FIXSEN Luksor трубчатый (FX-71601B) - фото 1
  • Полотенцедержатель FIXSEN Luksor трубчатый (FX-71601B) - фото 2
  • Полотенцедержатель FIXSEN Luksor трубчатый (FX-71601B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682243
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуар
Стиль
ретро
Материал
металлический сплав, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Цвет
черный
Комплектация
держатель
Габариты (ВxГxШ), мм
62х75х620
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х10х8
Вес, г.
630

Описание товара Полотенцедержатель FIXSEN Luksor трубчатый (FX-71601B)

Нестандартный чёрный цвет коллекции подчеркнут полированными золотистыми вставками. Керамические колбы черного цвета передают всю глубину отражающихся поверхностей. Металлические части аксессуаров покрыты долговечной эмалью, которая рассеивает свет, падающий на их поверхности. Сложное сочетание глянца и полуматовой текстуры создают неповторимый вид изделия. Покрытие эмалью надежно защищает изделие от воздействия влаги и легко моется теплой водой. Проверенная временем система крепления аксессуаров данной серии надежно зарекомендовала себя как одна из наиболее надежных. Прочность установки достигается за счет ребер жесткости, фиксирующих аксессуар на основании и предотвращающих его вращение.

Отзывы о товаре Полотенцедержатель FIXSEN Luksor трубчатый (FX-71601B)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуар
Стиль
ретро
Материал
металлический сплав, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Цвет
черный
Комплектация
держатель
Габариты (ВxГxШ), мм
62х75х620
Страна производитель
Китай
Описание
Нестандартный чёрный цвет коллекции подчеркнут полированными золотистыми вставками. Керамические колбы черного цвета передают всю глубину отражающихся поверхностей. Металлические части аксессуаров покрыты долговечной эмалью, которая рассеивает свет, падающий на их поверхности. Сложное сочетание глянца и полуматовой текстуры создают неповторимый вид изделия. Покрытие эмалью надежно защищает изделие от воздействия влаги и легко моется теплой водой. Проверенная временем система крепления аксессуаров данной серии надежно зарекомендовала себя как одна из наиболее надежных. Прочность установки достигается за счет ребер жесткости, фиксирующих аксессуар на основании и предотвращающих его вращение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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