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Смеситель для кухни MIXLINE ML07-032 высокий излив (522133) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни MIXLINE ML07-032 высокий излив (522133)

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Смеситель для кухни MIXLINE ML07-032 высокий излив (522133) - фото 1
Смеситель для кухни MIXLINE ML07-032 высокий излив (522133) - фото 2
Смеситель для кухни MIXLINE ML07-032 высокий излив (522133) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
240
Длина излива
185
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML07-032 высокий излив (522133) - фото 1
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML07-032 высокий излив (522133) - фото 2
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML07-032 высокий излив (522133) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 165 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681984
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, аэратор, крепёжные элементы (гибкая подводка в комплект не входит).
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
240
Длина излива
185
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
Особенности
функция экономии расхода воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х15
Вес, кг.
1.19

Описание товара Смеситель для кухни MIXLINE ML07-032 высокий излив (522133)

Смеситель MIXLINE для кухни создан для максимально удобного использования на вашей раковине. Настольный монтаж требует всего одного отверстия — установка проста и аккуратна. Вентильное управление обеспечивает надёжность, а керамический картридж внутри даёт мягкий ход и долгий срок службы. Корпус из латуни прочен, а стильный хромированный цвет делает смеситель гармоничным в любом интерьере. Высокий излив 240 мм и длинный носик 185 мм позволяют легко наполнять большие кастрюли и мыть овощи, а поворотный излив добавляет гибкости на кухне. В комплекте аэратор для по-настоящему деликатного потока воды и эко-режим — для экономии ресурсов без потери комфорта.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни MIXLINE ML07-032 высокий излив (522133)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, аэратор, крепёжные элементы (гибкая подводка в комплект не входит).
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
240
Длина излива
185
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
Особенности
функция экономии расхода воды
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель MIXLINE для кухни создан для максимально удобного использования на вашей раковине. Настольный монтаж требует всего одного отверстия — установка проста и аккуратна. Вентильное управление обеспечивает надёжность, а керамический картридж внутри даёт мягкий ход и долгий срок службы. Корпус из латуни прочен, а стильный хромированный цвет делает смеситель гармоничным в любом интерьере. Высокий излив 240 мм и длинный носик 185 мм позволяют легко наполнять большие кастрюли и мыть овощи, а поворотный излив добавляет гибкости на кухне. В комплекте аэратор для по-настоящему деликатного потока воды и эко-режим — для экономии ресурсов без потери комфорта.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные
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