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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML06-02 (522145) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML06-02 (522145)

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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML06-02 (522145) - фото 1
Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML06-02 (522145) - фото 2
Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML06-02 (522145) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Длина излива
370
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML06-02 (522145) - фото 1
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML06-02 (522145) - фото 2
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML06-02 (522145) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681979
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур (шланг, лейка, держатель для лейки, дивертор)
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Длина излива
370
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жёсткая подводка (стандарт 1/2")
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х19х18
Вес, кг.
1.81

Описание товара Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML06-02 (522145)

Смеситель для ванны MIXLINE создан для тех, кто ценит комфорт и надежность в деталях. Его однорычажное управление позволяет легко регулировать напор и температуру одной рукой — удобно даже с мыльными руками. Настенный монтаж и две точки крепления делают установку простой и аккуратной. Выделяется удлинённый излив — целых 370 мм! Такой вариант отлично подойдёт для смежных ванн и раковин или просто для большего удобства. Излив поворотный, а значит, поток воды легко направить туда, где нужно. Приятный бонус — в комплекте уже есть держатель для душа и лейка, чтобы всё было под рукой с первого дня. Корпус из латуни и нержавеющей стали не только привлекателен своим стильным хромированным блеском, но и рассчитан на долгий срок службы. Керамический картридж в запорном клапане обеспечивает мягкое и точное управление водой, защищая конструкцию от протечек и преждевременного износа. Функциональность, современный дизайн и забота о каждой детали — смеситель MIXLINE станет практичным украшением вашей ванной комнаты.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML06-02 (522145)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур (шланг, лейка, держатель для лейки, дивертор)
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Длина излива
370
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Развернуть
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жёсткая подводка (стандарт 1/2")
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны MIXLINE создан для тех, кто ценит комфорт и надежность в деталях. Его однорычажное управление позволяет легко регулировать напор и температуру одной рукой — удобно даже с мыльными руками. Настенный монтаж и две точки крепления делают установку простой и аккуратной. Выделяется удлинённый излив — целых 370 мм! Такой вариант отлично подойдёт для смежных ванн и раковин или просто для большего удобства. Излив поворотный, а значит, поток воды легко направить туда, где нужно. Приятный бонус — в комплекте уже есть держатель для душа и лейка, чтобы всё было под рукой с первого дня. Корпус из латуни и нержавеющей стали не только привлекателен своим стильным хромированным блеском, но и рассчитан на долгий срок службы. Керамический картридж в запорном клапане обеспечивает мягкое и точное управление водой, защищая конструкцию от протечек и преждевременного износа. Функциональность, современный дизайн и забота о каждой детали — смеситель MIXLINE станет практичным украшением вашей ванной комнаты.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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