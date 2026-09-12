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Углошлифовальная машина Bosch GWS 1400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина Bosch GWS 1400

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Углошлифовальная машина Bosch GWS 1400 1400Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (0601824806) - фото 1
Углошлифовальная машина Bosch GWS 1400 1400Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (0601824806) - фото 2
Углошлифовальная машина Bosch GWS 1400 1400Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (0601824806) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 1400 1400Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (0601824806) - фото 1
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 1400 1400Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (0601824806) - фото 2
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 1400 1400Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (0601824806) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681485
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Размеры в упаковке, см
30х26х9
Вес, кг.
6.6

Описание товара Углошлифовальная машина Bosch GWS 1400

Угловая шлифмашина Bosch GWS - это мощный инструмент, который обеспечивает максимальную продуктивность благодаря робастному двигателю мощностью 1400 Вт. Эта модель превосходит предыдущий уровень соотношения мощности к размеру рукоятки и оснащена функцией выбора скорости. Особенностью этой модели является новый концепт охлаждения двигателя с улучшенным прямым охлаждением, что значительно продлевает срок службы устройства. Эргономика этой шлифмашины превосходит все ожидания: она имеет самую маленькую рукоятку в классе CD мощностью 1400-1700 Вт, что обеспечивает большое удобство при работе и снижает утомляемость.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Bosch GWS 1400




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Описание
Угловая шлифмашина Bosch GWS - это мощный инструмент, который обеспечивает максимальную продуктивность благодаря робастному двигателю мощностью 1400 Вт. Эта модель превосходит предыдущий уровень соотношения мощности к размеру рукоятки и оснащена функцией выбора скорости. Особенностью этой модели является новый концепт охлаждения двигателя с улучшенным прямым охлаждением, что значительно продлевает срок службы устройства. Эргономика этой шлифмашины превосходит все ожидания: она имеет самую маленькую рукоятку в классе CD мощностью 1400-1700 Вт, что обеспечивает большое удобство при работе и снижает утомляемость.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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