Ryobi ONE+ Фонарь RLF18-0 18В 5133005387
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681087
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х8
Вес, г.
425
Описание товара Ryobi ONE+ Фонарь RLF18-0 18В 5133005387
Строительный фонарь Ryobi ONE+ RLF18-0 оснащен ярким и не требующим замены светодиодом. Для работы устройства нужен литий-ионный аккумулятор на 18 В с креплением-обоймой. Фонарь со световым потоком 280 лм и создает хорошую видимость на расстоянии до 200-250 метров.
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Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Страна производитель
Китай
Строительный фонарь Ryobi ONE+ RLF18-0 оснащен ярким и не требующим замены светодиодом. Для работы устройства нужен литий-ионный аккумулятор на 18 В с креплением-обоймой. Фонарь со световым потоком 280 лм и создает хорошую видимость на расстоянии до 200-250 метров.
Ryobi ONE+ Фонарь RLF18-0 18В 5133005387 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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