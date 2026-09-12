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Ryobi ONE+ Фонарь RLF18-0 18В 5133005387 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ryobi ONE+ Фонарь RLF18-0 18В 5133005387

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Ryobi ONE+ Фонарь RLF18-0 18В 5133005387 - фото 1
Ryobi ONE+ Фонарь RLF18-0 18В 5133005387 - фото 2
Ryobi ONE+ Фонарь RLF18-0 18В 5133005387 - фото 3
Ryobi ONE+ Фонарь RLF18-0 18В 5133005387 - фото 4
Ryobi ONE+ Фонарь RLF18-0 18В 5133005387 - фото 5
Ryobi ONE+ Фонарь RLF18-0 18В 5133005387 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Ryobi ONE+ Фонарь RLF18-0 18В 5133005387 - фото 1
  • Ryobi ONE+ Фонарь RLF18-0 18В 5133005387 - фото 2
  • Ryobi ONE+ Фонарь RLF18-0 18В 5133005387 - фото 3
  • Ryobi ONE+ Фонарь RLF18-0 18В 5133005387 - фото 4
  • Ryobi ONE+ Фонарь RLF18-0 18В 5133005387 - фото 5
  • Ryobi ONE+ Фонарь RLF18-0 18В 5133005387 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681087
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х8
Вес, г.
425

Описание товара Ryobi ONE+ Фонарь RLF18-0 18В 5133005387

Строительный фонарь Ryobi ONE+ RLF18-0 оснащен ярким и не требующим замены светодиодом. Для работы устройства нужен литий-ионный аккумулятор на 18 В с креплением-обоймой. Фонарь со световым потоком 280 лм и создает хорошую видимость на расстоянии до 200-250 метров.

Отзывы о товаре Ryobi ONE+ Фонарь RLF18-0 18В 5133005387




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Строительный фонарь Ryobi ONE+ RLF18-0 оснащен ярким и не требующим замены светодиодом. Для работы устройства нужен литий-ионный аккумулятор на 18 В с креплением-обоймой. Фонарь со световым потоком 280 лм и создает хорошую видимость на расстоянии до 200-250 метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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