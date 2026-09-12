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Смеситель кухонный с гибким изливом Logic D3007633 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель кухонный с гибким изливом Logic D3007633 белый

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Смеситель кухонный с гибким изливом Logic D3007633 белый - фото 1
Смеситель кухонный с гибким изливом Logic D3007633 белый - фото 2
Смеситель кухонный с гибким изливом Logic D3007633 белый - фото 3
Смеситель кухонный с гибким изливом Logic D3007633 белый - фото 4
Смеситель кухонный с гибким изливом Logic D3007633 белый - фото 5
Смеситель кухонный с гибким изливом Logic D3007633 белый - фото 6
Смеситель кухонный с гибким изливом Logic D3007633 белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Высота излива
239
Длина излива
197
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель кухонный с гибким изливом Logic D3007633 белый - фото 1
  • Смеситель кухонный с гибким изливом Logic D3007633 белый - фото 2
  • Смеситель кухонный с гибким изливом Logic D3007633 белый - фото 3
  • Смеситель кухонный с гибким изливом Logic D3007633 белый - фото 4
  • Смеситель кухонный с гибким изливом Logic D3007633 белый - фото 5
  • Смеситель кухонный с гибким изливом Logic D3007633 белый - фото 6
  • Смеситель кухонный с гибким изливом Logic D3007633 белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
7 290 руб.  7 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680943
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.5
Страна бренда
Германия
Ширина, см
33
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
239
Длина излива
197
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х6
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель кухонный с гибким изливом Logic D3007633 белый

Главная особенность этого кухонного смесителя – гибкий излив, который наделен эффектом памяти. При помощи этого вы имеете возможность двигать смеситель в различных направлениях, наполнять емкости любой высоты, в то время как он сохранит заданное положение. Гибкий излив имеет приятную на ощупь поверхность, легко моется и сохраняет привлекательный вид даже после долгого использования. Основной материал - высококачественная нержавеющая сталь - обеспечит долгий срок эксплуатации смесителя. Для экономии расхода воды в смеситель установлен аэратор, который насыщает струю воды воздухом обеспечивая хороший напор даже при низком давлении в системе.Помимо этого, в модели прослеживается немецкая педантичность и продуманность в деталях: эргономичная ручка, поворотный излив, качественные комплектующие и внушительная гарантия!Убедитесь сами, DORFF - сделано на совесть.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали

Отзывы о товаре Смеситель кухонный с гибким изливом Logic D3007633 белый




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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.5
Страна бренда
Германия
Ширина, см
33
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
239
Длина излива
197
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Главная особенность этого кухонного смесителя – гибкий излив, который наделен эффектом памяти. При помощи этого вы имеете возможность двигать смеситель в различных направлениях, наполнять емкости любой высоты, в то время как он сохранит заданное положение. Гибкий излив имеет приятную на ощупь поверхность, легко моется и сохраняет привлекательный вид даже после долгого использования. Основной материал - высококачественная нержавеющая сталь - обеспечит долгий срок эксплуатации смесителя. Для экономии расхода воды в смеситель установлен аэратор, который насыщает струю воды воздухом обеспечивая хороший напор даже при низком давлении в системе.Помимо этого, в модели прослеживается немецкая педантичность и продуманность в деталях: эргономичная ручка, поворотный излив, качественные комплектующие и внушительная гарантия!Убедитесь сами, DORFF - сделано на совесть.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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Отзывы


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