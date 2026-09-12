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Смеситель для душа Damixa Jupiter 772000001 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа Damixa Jupiter 772000001 хром

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Смеситель для душа Damixa Jupiter 772000001 хром - фото 1
Смеситель для душа Damixa Jupiter 772000001 хром - фото 2
Смеситель для душа Damixa Jupiter 772000001 хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для душа Damixa Jupiter 772000001 хром - фото 1
  • Смеситель для душа Damixa Jupiter 772000001 хром - фото 2
  • Смеситель для душа Damixa Jupiter 772000001 хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680874
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х12
Вес, кг.
1.1

Описание товара Смеситель для душа Damixa Jupiter 772000001 хром

Минималистичный и аккуратный дизайн смесителя для душа пойдет для ванной комнаты как в классическом стиле, так и в ультрасовременном стиле. Смеситель занимает минимальное пространство. Плавная регулировка температуры и напора воды обеспечивается керамическим картриджем Light Flow 25 мм. Прочные, премиальные материалы, подтвержденные увеличенным гарантийным сроком в 10 лет. Поверхность смесителя имеет покрытие High Gloss, которое защищает смеситель от царапин, воздействия моющих средств, а также гарантирует ювелирный блеск продукта.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа Damixa Jupiter 772000001 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Минималистичный и аккуратный дизайн смесителя для душа пойдет для ванной комнаты как в классическом стиле, так и в ультрасовременном стиле. Смеситель занимает минимальное пространство. Плавная регулировка температуры и напора воды обеспечивается керамическим картриджем Light Flow 25 мм. Прочные, премиальные материалы, подтвержденные увеличенным гарантийным сроком в 10 лет. Поверхность смесителя имеет покрытие High Gloss, которое защищает смеситель от царапин, воздействия моющих средств, а также гарантирует ювелирный блеск продукта.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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