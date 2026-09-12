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Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром

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Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром - фото 1
Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром - фото 2
Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром - фото 3
Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром - фото 4
Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром - фото 5
Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром - фото 6
Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром - фото 7
Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
80
Длина излива
117
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром - фото 5
  • Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром - фото 6
  • Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром - фото 7
  • Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб. 
Начислим 564 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680860
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром
9 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Jupiter
filter_none Товар входит в коллекцию Jupiter

Коллекция Jupiter


Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
80
Длина излива
117
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, кг.
1

Описание товара Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром

Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
80
Длина излива
117
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром - стоимость товара 9390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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