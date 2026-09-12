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Смеситель для раковины Damixa Gala 530210300 чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Damixa Gala 530210300 чёрный

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Смеситель для раковины Damixa Gala 530210300 чёрный - фото 1
Смеситель для раковины Damixa Gala 530210300 чёрный - фото 2
Смеситель для раковины Damixa Gala 530210300 чёрный - фото 3
Смеситель для раковины Damixa Gala 530210300 чёрный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
104
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины Damixa Gala 530210300 чёрный - фото 1
  • Смеситель для раковины Damixa Gala 530210300 чёрный - фото 2
  • Смеситель для раковины Damixa Gala 530210300 чёрный - фото 3
  • Смеситель для раковины Damixa Gala 530210300 чёрный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680833
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
корпус смесителя; подводка для воды; комплект крепления; инструкция.
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
104
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х7
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для раковины Damixa Gala 530210300 чёрный

Смеситель Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Четко выверенные пропорции делают продукт максимально комфортным в использовании на раковинах любого размера. Теперь и в трендовом матовом черном исполнении. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Damixa Gala 530210300 чёрный




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
корпус смесителя; подводка для воды; комплект крепления; инструкция.
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
104
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Четко выверенные пропорции делают продукт максимально комфортным в использовании на раковинах любого размера. Теперь и в трендовом матовом черном исполнении. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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