Смеситель для раковины Damixa Gala 530210300 чёрный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины Damixa Gala 530210300 чёрный
Смеситель Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Четко выверенные пропорции делают продукт максимально комфортным в использовании на раковинах любого размера. Теперь и в трендовом матовом черном исполнении. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.
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