Смеситель для раковины Damixa Eclipse 2.0 480210000, хром
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины Damixa Eclipse 2.0 480210000, хром
Долгожданное пополнение коллекции Eclipse – смеситель для раковины в новом универсальном исполнении. Скандинавский дизайн и максимальное удобство управления – характерные черты коллекции. Смесители Eclipse мгновенно притягивают к себе внимание своими природными линиями и гладкими поверхностями, а их функциональность не оставит равнодушным ни одного покупателя. Высокие технологии позволяют сократить расход воды на 30%. Уникальная разработка аэратор EcoSave насыщает струю воздуха кислородом, обеспечивая хороший напор в любое время суток. Максимально плавное управление ручкой смесителя с картриджем LightFlow позволит регулировать температуру без резких перепадов. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
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