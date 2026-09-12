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Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель

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Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель - фото 1
Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель - фото 2
Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель - фото 3
Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
никель
Материал корпуса
латунь
Высота излива
255
Длина излива
196
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель - фото 1
  • Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель - фото 2
  • Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель - фото 3
  • Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 
Начислим 660 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680779
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель
10 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
никель
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
255
Длина излива
196
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х25х6
Вес, кг.
1.35

Описание товара Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель

Серия кухонных смесителей Eclipse отличается современными формами, качественными материалами и универсальным исполнением. Включает в себя три цветовые вариации, которые совершенно точно смогут с лёгкостью вписаться в интерьер как ультрасовременной, так и классической кухни. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Безупречный внешний вид: покрытие High Gloss превышает рекомендуемые стандарты прочности и гарантирует ювелирный блеск продукта на срок более 10 лет. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Длительная гарантия: продукт прослужит вам минимум 10 лет



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
никель
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
255
Длина излива
196
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Серия кухонных смесителей Eclipse отличается современными формами, качественными материалами и универсальным исполнением. Включает в себя три цветовые вариации, которые совершенно точно смогут с лёгкостью вписаться в интерьер как ультрасовременной, так и классической кухни. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Безупречный внешний вид: покрытие High Gloss превышает рекомендуемые стандарты прочности и гарантирует ювелирный блеск продукта на срок более 10 лет. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Длительная гарантия: продукт прослужит вам минимум 10 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель – стоимость товара 10990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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