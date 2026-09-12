Наушники Philips TAH5209WT/00 белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Philips TAH5209WT/00 белый
Наушники Philips — это сочетание стиля и функциональности для истинных ценителей качественного звучания. В выполнении этих накладных наушников от Philips учтены все современные требования, чтобы подарить вам непревзойденный комфорт и истинное удовольствие от прослушивания. Устройства обладают стильным белым дизайном и складной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения и транспортировки. Подключайтесь к вашим устройствам легко и быстро с помощью Bluetooth и наслаждайтесь полной свободой движения. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет принимать звонки и заниматься голосовым управлением, не снимая их. Хотя в данной модели не предусмотрена система активного шумоподавления и поддержка Apt-X, она компенсирует это впечатляющим временем работы на одном заряде — до 65 часов. Это делает их идеальным выбором для долгих поездок и ежедневного использования без необходимости частой подзарядки. Являясь продуктом известного бренда Philips, эти наушники гарантируют надежность и долговечность. Окунитесь в мир музыки без границ с надежными и стильными наушниками Philips.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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