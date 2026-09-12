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Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121

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Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 - фото 2
Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 - фото 3
Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 - фото 4
Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 - фото 5
Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 - фото 6
Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 - фото 7
Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 - фото 8
Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 - фото 9
Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
шарнир карданный для головок, трещетки, удлинители
  • Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 - фото 1
  • Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 - фото 2
  • Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 - фото 3
  • Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 - фото 4
  • Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 - фото 5
  • Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 - фото 6
  • Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 - фото 7
  • Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 - фото 8
  • Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 - фото 9
  • Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
13 430 руб.  23 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679071
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
шарнир карданный для головок, трещетки, удлинители
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
разводной, шестигранный (имбусовый), комбинированный
Макс. размер зева разводного ключа, мм
250
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
PH00
Количество бит, шт
121
Шлицы бит
Torx (T), крестообразный (PZ), прямой (FD), шестигранный (HW)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х25х23
Вес, кг.
13.52

Описание товара Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121

Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 поставляется в удобном, вместительном и мобильном металлическом ящике. Изделия комплекта отличаются надежностью и долговечностью. Рабочие части инструментов изготовлены из хромованадиевой стали ( CrV) стали. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортную работу и снижают нагрузку на кисть.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
шарнир карданный для головок, трещетки, удлинители
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
разводной, шестигранный (имбусовый), комбинированный
Макс. размер зева разводного ключа, мм
250
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
PH00
Количество бит, шт
121
Шлицы бит
Torx (T), крестообразный (PZ), прямой (FD), шестигранный (HW)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор слесарно-монтажных инструментов Gigant GST121 поставляется в удобном, вместительном и мобильном металлическом ящике. Изделия комплекта отличаются надежностью и долговечностью. Рабочие части инструментов изготовлены из хромованадиевой стали ( CrV) стали. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортную работу и снижают нагрузку на кисть.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Доставка
Отзывы


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