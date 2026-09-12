Набор инструментов Gigant 131 предмет GAS 131
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, гибкий удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%12 170 руб. 21 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679057
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, гибкий удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый, свечной, торцевой
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
HEX 0.9
Количество бит, шт
131
Тип бит
SL1.5
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок
6-гранный, Torx (E)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х38х9
Вес, кг.
11.37
Описание товара Набор инструментов Gigant 131 предмет GAS 131
Набор инструментов Gigant 131 предмет GAS 131 представляет собой многофункциональный комплект, в котором все инструменты изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали, отличающейся стойкостью к большим нагрузкам и коррозии. Изделия набора применяются для обслуживания и ремонта автомобиля. Кейс для хранения изготовлен из экологичного пластика, обладает ручкой и защелками для комфортной транспортировки.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, гибкий удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый, свечной, торцевой
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
HEX 0.9
Количество бит, шт
131
Тип бит
SL1.5
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок
6-гранный, Torx (E)
Страна производитель
Китай
Набор инструментов Gigant 131 предмет GAS 131 представляет собой многофункциональный комплект, в котором все инструменты изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали, отличающейся стойкостью к большим нагрузкам и коррозии. Изделия набора применяются для обслуживания и ремонта автомобиля. Кейс для хранения изготовлен из экологичного пластика, обладает ручкой и защелками для комфортной транспортировки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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